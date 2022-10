Eeuwige macht

Klik hier om dit alsnog toe te laten Hier staat ingevoegde content die informatie op uw apparaat wil opslaan en/of openen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.

Een man loopt langs portretten van de overleden Chinese voorzitter Mao Zedong en voormalige Chinese leiders Deng Xiaoping, Jiang Zemin, Hu Jintao en huidige president Xi Jinping. Ze hangen allemaal in de Hal van de Revolutie in de stad Yan’an.

Elders in het land, in de Grote Hal van het Volk in Peking, begon zondag de vijfjaarlijkse vergadering van de Communistische Partij.

In de openingsspeech kondigde Xi aan dat hij zich blijft verzetten tegen de onafhankelijkheid van Taiwan. Daarnaast wil hij de geboortecijfers in China opkrikken en iets doen aan de klimaatverandering. Hij waarschuwde zijn volk ook voor de economisch wankele tijden. ‘Wees voorbereid op harde wind en hoge golven.’

Naar alle waarschijnlijkheid wordt Xi op het einde van het congres, dat een week duurt, herkozen. Dat is best wel opmerkelijk want Chinese leiders konden sinds de jaren tachtig maar twee termijnen aan de macht blijven. Vier jaar geleden besliste het Volkscongres om die regel op te heffen. Xi Jinping is intussen bijna tien jaar president.