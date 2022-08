Klik hier om dit alsnog toe te laten Hier staat ingevoegde content die informatie op uw apparaat wil opslaan en/of openen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.

Een schare Belgische astronomen, onder wie Katrien Kolenberg (UAntwerpen), maakte deel uit van een consortium dat de meest gedetailleerde kaart van onze Melkweg ooit maakte – de resultaten verschijnen in Astronomy & Astrophysics. Het werk steunde op gegevens van de Gaia-satelliet, die sinds 2014 ons sterrenstelsel in kaart brengt. Hij heeft onder meer de afstand gemeten tot bijna 2 miljard sterren en nagegaan hoe snel en in welke richting die zich door de ruimte bewegen.

Kolenberg speelde een doorslaggevende rol in het bepalen van die afstanden en snelheden – ze omschreef zichzelf als ‘een ruimtedetective die een nieuwe zaklamp kreeg’. De zaklamp is in essentie een conglomeraat van de lichtcurves van tienduizenden sterren waarmee astronomische afstanden kunnen worden bepaald.

Gaia kijkt trouwens verder dan onze Melkweg en bracht ook miljoenen andere sterrenstelsels in beeld.