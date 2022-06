Klik hier om dit alsnog toe te laten Hier staat ingevoegde content die informatie op uw apparaat wil opslaan en/of openen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.

Een museum over Brussel is best een verrassende keuze.

Stijn Baert: Ik ben een beetje verliefd op onze hoofdstad. Twee weken Brussel zou mijn ideale vakantie zijn, maar dat ziet mijn wederhelft helaas niet zitten. Daarom hebben we vorig jaar een compromis gesloten: een week lang hebben we allebei vanuit Brussel gewerkt, en ‘s avonds en in het weekend deden we uitstappen. Zo zijn we ook in het stadsmuseum Experience Brussels aan het Koningsplein terechtgekomen. Doorgaans ben ik niet zo dol op musea, maar dit is echt een verborgen parel. Overzichtelijk, kleinschalig en ook nog eens gratis. Supercool is de 3D-kaart van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest op een schaal van 1 op 1500. Door erop te klikken, ontdek je onder meer waar de beroemdste gebouwen liggen en hoe de stad geografisch in elkaar zit. Er is ook veel informatie te vinden over de rol van de Europese Unie, maar dat deel heb ik links laten liggen.

Stijn Baert © National

Hebt u er ook nog iets bijgeleerd?

Baert: Zeker. Vooral over de geschiedenis van de stad. Daarnaast is de ingewikkelde puzzel van Brussel nog wat duidelijker geworden in mijn hoofd. Achteraf ben ik met de e-step zelfs wijken gaan verkennen die ik door ons bezoek aan Experience Brussels heb ontdekt.