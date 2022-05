Klik hier om dit alsnog toe te laten Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.

Meer dan de helft van de Europese industriële werkkrachten krijgt te maken met aan het werk gerelateerde spier- en beenderklachten. Dat schrijven kinesist Renée Govaerts (VUB) en haar collega’s in BMC Musculoskeletal Disorders. De klachten monden niet zelden uit in werkverzuim en medische kosten. De rug is het kwetsbaarst, samen met de schouder-en-nekregio. Ook de polsen kunnen het te verduren krijgen. Het duurt meestal een tijdje voor werknemers klachten ontwikkelen, maar eenmaal ze er zijn, is het moeilijk ze onder controle te brengen.

Mogelijke oplossingen liggen in preventie, zoals de ontwikkeling van robothulpmiddelen die de spieren en beenderen van de drager kunnen ontlasten.

Ergonoom Carmen Verduye (Howest) en haar collega’s ontwikkelden een ‘rugpaspoort’, waarmee ze de leeftijd van onze rug in verhouding tot de rest van ons lichaam kunnen bepalen. Uit hun onderzoek blijkt dat de rug van mannen gemiddeld negen jaar ouder is dan hun leeftijd, voor vrouwen is dat zelfs twaalf jaar. De grootste boosdoeners zijn overgewicht, te weinig bewegen en roken. Acht op de tien Belgen krijgen met rugpijn te kampen, 15 procent dagelijks. Verontrustend is dat de problemen op steeds jongere leeftijd beginnen.