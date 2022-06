‘Een overweldigende wereld’

Klik hier om dit alsnog toe te laten Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.

Waarom koos u deze voorstelling?

Joost Bonte: Women at Point Zero, een muziekstuk dat is geïnspireerd door de gelijknamige roman van de Egyptische schrijfster en feministe Nawal El Saadawi, gaat over vrouwenrechten, uitbuiting en emancipatie. In de zomer gaat het in Aix-en-Provence in première en in het najaar zal het ook in Vlaanderen te zien zijn. Wat me er vooral in aanspreekt, is dat het hele artistieke team bestaat uit vrouwen, van wie de meesten roots in het Midden-Oosten hebben. Als het over vrouwenrechten gaat, zijn het nog al te vaak mannen die het hoge woord voeren.

Heb je als leek iets aan moderne opera??

Bonte: Helemaal niet. Meestal is het in het begin wat bevreemdend en heb je een paar minuten nodig om je helemaal te laten meeslepen, maar dan kom je wel in een ontzettend mooie, overweldigende wereld terecht. In de loop der jaren heb ik al heel veel stukken van LOD Muziektheater gezien en nog nooit ben ik teleurgesteld weer buitengegaan. Wellicht speelt ook de maatschappelijke betrokkenheid van LOD mee: ik hou van sociaal realisme in de kunst.

Joost Bonte is elke maandag als expert te zien in Zorgen voor Mama op Eén.