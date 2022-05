‘Een andere kijk op dementie’

Klik hier om dit alsnog toe te laten Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.

Waarom koos u voor een zaalshow?

Luc Van Gorp: Omdat ik echt onder de indruk ben van Teun Toebes, een Nederlandse jongeman van 23 die al een paar jaar in een verpleeghuis voor mensen met dementie woont. Daarover schreef hij het boek VerpleegThuis en nu heeft hij er ook een interactieve voorstelling over gemaakt. Aan de hand van zowel grappige en vrolijke als verdrietige anekdotes wil hij het publiek duidelijk maken dat het leven van mensen met dementie ook anders kan worden georganiseerd. Hij brengt ook telkens huisgenoten uit het verpleeghuis mee. Vanaf deze week trekt hij met zijn show door Nederland en ik hoop dat hij daarna ook Vlaanderen zal aandoen.

VOORSTELLING VerpleegThuis Live (2022) © Merlijn Doomernik

Wat maakt het werk van Teun Toebes zo bijzonder?

Van Gorp: Mensen vragen hem vaak hoelang hij nog in dat verpleeghuis wil blijven wonen, maar voor hem is dat helemaal geen project. Het is een manier van leven. Hij is dan wel verpleegkundige van opleiding, maar die rol speelt hij niet in het huis. Door gewoon tussen hen te leven en verder niets bijzonders te doen, verandert hij de kijk op personen met dementie compleet.