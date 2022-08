Ons Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) vindt het nodig om opties te creëren voor de bestrijding van bevers, maar een groeiend aantal studies toont aan dat bevers nuttig kunnen zijn. De dieren worden omschreven als ‘eco-ingenieurs’ die een goede waterhuishouding in een gebied bevorderen, zeker in periodes van grote droogte. In een verslag in Frontiers in Ecology and Evolution vergeleken wetenschappers in Duitsland de biodiversiteit in boszones met bevers met die van zones zonder bevers. Ze troffen 196 soorten in de beverwateren aan, die nergens anders in het bos voorkomen. Liefst 76 daarvan zijn uiterst zeldzaam.