Gearresteerd

De Mexicaanse provincie Sinaloa staat op zijn kop na de arrestatie van Ovidio Guzman, een van de zonen van de beruchte kartelbaas El Chapo. In vuurgevechten met het drugskartel kwamen zeker zeven militairen om het leven en minstens acht burgers. Guzman, bijgenaamd ‘de muis’, is overgebracht naar de zwaarbeveiligde gevangenis Altiplano. De VS vragen zijn uitlevering.