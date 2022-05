Klik hier om dit alsnog toe te laten Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.

Het is nog niet eens zomer en toch is het spookbeeld van extreme droogte in ons landschap alweer opgedoken. Vooral onze bodems zijn kurkdroog. Bio-ingenieur Dominik Schumacher (UGent) en zijn collega’s stellen in Nature Geoscience dat droge bodems de lucht erboven nog droger maken, waardoor een droogteproces versterkt wordt.

De conclusie volgde uit een gedetailleerde analyse van de veertig grootste droogteperiodes uit de recente geschiedenis. Aan de hand van hun resultaten voorspellen de onderzoekers dat we steeds meer droogteperiodes zullen krijgen, die elkaar ook sneller zullen opvolgen.

Bossenexpert Hans Beeckman (Afrikamuseum in Tervuren) meldt met zijn collega’s in hetzelfde vakblad dat hitte en droogte de groei van tropische bomen vertragen. Hun conclusie steunde op onderzoek van de jaarringen van meer dan 14.000 bomen in dertig landen. De klimaatverandering maakt tropische wouden gevoeliger voor temperatuurschommelingen. In warme omstandigheden groeien bomen minder snel, omdat ze minder water ter beschikking hebben. Daardoor halen ze minder CO2 uit de lucht, waardoor het broeikaseffect nog versterkt wordt.