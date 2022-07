Klik hier om dit alsnog toe te laten Hier staat ingevoegde content die informatie op uw apparaat wil opslaan en/of openen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.

Als bodyhorrormaestro David Cronenberg de woorden ‘tweeling’ en ‘gynaecologen’ in de synopsis bezigt, mag u zich aan vreemde toestanden verwachten. Dead Ringers (1988), de filmkeuze van econoom Sandra Phlippen, deze zondag vanaf 20.20 uur VPRO’s zomergast, is zeer losjes gebaseerd op de zaak van de tweeling Stewart en Cyril Marcus, briljante maar aan drugs verslaafde gynaecologen die in de jaren zeventig zelfmoord pleegden. In de film heten de broers-gynaecologen Elliot en Beverly Mantle (een dubbelrol van Jeremy Irons, die daarvoor een Oscar won). Ze werken samen in een praktijk met een clientèle van rijke vrouwen die ze om de beurt verleiden. Een van de broers wordt verliefd op een aan pillen verslaafde actrice met een misvormde baarmoeder, het startschot voor een afdaling in de waanzin. Ongemakkelijk, verontrustend en shockerend eng: Dead Ringers is essentiële cultcinema.