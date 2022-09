Klik hier om dit alsnog toe te laten Hier staat ingevoegde content die informatie op uw apparaat wil opslaan en/of openen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.

Zondag begint de play-offfinale in de Women’s National Basketball Association. Hopelijk met een stevige Belgische delegatie: op moment van schrijven spelen de Chicago Sky, met speelsters Emma Meesseman en Julie Allemand en coach Ann Wauters, een spannende halve finale tegen Connecticut Sun. De Belgen kunnen terugblikken op een goed debuutseizoen bij Chicago. Meesseman haalde schijnbaar moeiteloos opnieuw een erg hoog niveau. Julie Allemand was eerste vervangster voor Courtney Vandersloot, de ster van het team, maar wist in haar weinige minuten op het parket vaak de beslissing te forceren. Voor de nationale ploeg komt het Belgische succes in de VS niet geweldig uit. De WNBA-finale eindigt mogelijk pas op 20 september, als er vijf matchen nodig zijn om tot een winnaar te komen. Al op 22 september spelen de Belgian Cats, die Meesseman en Allemand onmogelijk kunnen missen, hun eerste WK-wedstrijd. Tegen de VS, in Australië.