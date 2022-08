Kunstminnaars én urban explorers kunnen zich vermeien in Art@Feys, een nieuwe groepsexpo in een honderdvijftig jaar oude brouwerij in Roesbrugge, diep in de Westhoek. Ook Geerke Sticker toont er werk – en terecht.



Klik hier om dit alsnog toe te laten Hier staat ingevoegde content die informatie op uw apparaat wil opslaan en/of openen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.

Je woont in Gent, maar de brouwerij staat op een boogscheut van je ouderlijke boerderij in Alveringem.

Geerke Sticker: In die brouwerij is er een moutkelder waarin vroeger fuiven werden gehouden. Daar hebben mijn ouders elkaar ontmoet. Zonder de brouwerij had ik hier dus misschien niet gezeten. (lacht) Een van mijn werken op de expo is geïnspireerd op het vroegere huis van mijn grootouders, ook in Roesbrugge. Zo komt alles bij elkaar.

Doorgaans ga je aan de slag met ongebruikelijke, organische materialen: smout, melk, mest.

Sticker: Bij mij bepaalt de materie – die een koppigere wil kan hebben dan ikzelf – vaak de vorm in plaats van omgekeerd. Je kunt van melk wel een soort bioplastic maken, maar dat blijft fragiel en laat zich niet zomaar in een mal gieten. Alvorens het huis van mijn overleden grootouders werd afgebroken, heb ik er huisstof verzameld: partikels die getuigen van wat er zich allemaal heeft afgespeeld, een soort dna. Met die letterlijke stoffelijke resten heb ik nu een werk gemaakt als tastbare herinnering aan die plek. Onze relatie met objecten en materie, zoals baksteen, is emotioneler dan we denken. Daar gaat Beneath the Surface over, een ontroerende documentaire van Alex Debreczeni uit 2014, over een Roemeens dorp dat kwam te verdrinken door de bouw van een dam. Twintig jaar later ging Debreczeni langs bij de mensen die toen noodgedwongen moesten verhuizen. Veel ouderen waren nog altijd diep bedroefd door dat gedwongen verlies.

Van welke recente tentoonstelling was je zelf onder de indruk?

Sticker: In Voorlinden, een museum en landgoed in Wassenaar, loopt nog tot eind september een expo omtrent Antony Gormley. Het was de eerste keer dat ik zo veel sculpturen en installaties van hem bij elkaar heb gezien. Voorlinden is als ruimtelijk museum op zich al de moeite. Je kunt letterlijk door een van de werken lopen – Passage heet het dan ook. Het is een silhouet van een mens, tien meter lang en voorzien van een soort gangetje waar je lichaam net in past. Donker en claustrofobisch, maar ook een bijzondere ervaring. Zo’n lichamelijke gewaarwording bij beeldhouwwerken of installaties – als je voelt dat je déélneemt – heeft veel meer impact dan gewoon iets vanop een afstandje bekijken. Bij mijn werk kun je soms ook de zuurheid van de melk ruiken. (lacht) Ik vind dat fascinerend.

Ligt er een boek op je nachtkastje?

Sticker: Ik lees graag af en toe een stukje uit De sculptura van Philip Van Isacker, voormalig beeldhouwdocent aan de Luca School of Arts, waar ik studeerde. Hij selecteert zowel oude als hedendaagse belangwekkende beeldhouwwerken, waar hij heel verfrissend over schrijft. Zoals Arch of Hysteria, het bronzen beeld van Louise Bourgeois. Ik adoreer haar extreem lichamelijke werken die ons laten nadenken over de betekenis van man en vrouw in onze maatschappij.