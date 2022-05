‘De sfeer van de Limburgse cités’

Klik hier om dit alsnog toe te laten Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.

Waarover gaat de documentaire?

Annemie Peeters: Filmmaker Remo Perrotti, ooit het Sjamayee-mannetje in Het Huis van Wantrouwen, volgt de Italiaanse Belgen Arturo Bellini en Rocco Di Turi. Met hun band We Two treden ze al veertig jaar lang op in cafés en kermissen, maar ook op bruiloften en bedrijfsfeesten. Die mannen zijn zo authentiek en uitbundig dat je er vanzelf blij van wordt. De film wordt vooral in culturele centra vertoond en achteraf treedt We Two dan vaak samen met gastmuzikanten op. Toen ik ging kijken, speelde Mauro Pawlowski mee. Echt geweldig! Wie dat ook wil meemaken, kan op 28 juni in het Filmhuis in Mechelen terecht. Daar wordt de documentaire dan samen met Mama Irma, Perrotti’s eerste film, vertoond.

Wat spreekt u zo aan in zijn werk?

Peeters: De film ademt een sfeer uit die ik herken uit mijn jeugd, toen ik in de buurt van de Limburgse cités opgroeide. Mijn vader en mijn ooms werkten in de mijn, net als de vader van Remo Perrotti. Mijn eerste lieven waren ook allemaal Italianen, dus ken ik die cultuur wel een beetje. (lacht)