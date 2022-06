De schroothoop van de geschiedenis

Klik hier om dit alsnog toe te laten Hier staat ingevoegde content die informatie op uw apparaat wil opslaan en/of openen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.

Toen Rusland op 24 februari Oekraïne binnenviel, was de Oost-Oekraïense stad Charkiv onmiddellijk een van de voornaamste doelwitten. De op een na grootste stad van Oekraïne – waar Russisch veruit als de meest gesproken taal geldt – werd in maart en april vrijwel onophoudelijk bestookt door clustermunitie. Ondanks de omsingeling slaagde het Russische leger er niet in de stad te bezetten. Op 13 mei wist het Oekraïense leger de Russen terug te duwen.

Maar het gevaar is nog niet geweken. Sinds enkele dagen neemt het Russische leger Charkiv opnieuw onder vuur. Voor bewoners die aanvankelijk vluchtten maar al snel terugkeerden, begint het werk van voren af aan. Tussen het schuilen en schroot ruimen door proberen ze de draad weer op te pikken. Het is misschien de vreemdste gewaarwording: zelfs in een stad waar de bommen elk moment kunnen neervallen, gaat het leven zijn gewone gang.