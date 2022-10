De Leraarskamer: Knack luistert naar de leerkracht

Een controversieel onderwijsvoorstel of een heikel probleem in de klas? Het hele schooljaar lang vragen we de mening van de leerkrachten.



Of het nu over het lerarentekort, de eindtermen, centrale toetsen of digitalisering gaat, tegenwoordig heeft iederéén een mening over het onderwijs. Van ouders en leerlingen tot pedagogen en andere experts. Daarbij vergeet men al te vaak te luisteren naar degene die als geen ander weet hoe het in Vlaamse klaslokalen toegaat: de leerkracht. Knack wil daar verandering in brengen. Op geregelde tijdstippen zullen we de mening vragen van een panel van vijftien leerkrachten.

Vorige maand lanceerden we een oproep, waarop 120 mensen reageerden. Uit al die inzendingen stelden we een evenwichtig panel samen met leerkrachten uit alle onderwijsnetten, -vormen en -niveaus. Zij vormen tot het eind van dit schooljaar De Leraarskamer van Knack. Telkens als er een discussie losbarst, een opvallend voorstel wordt gedaan of iemand een controversiële uitspraak over het onderwijs doet, zullen we hen om hun mening vragen.

Afgelopen week bogen ze zich over het eerste thema: kunnen kinderen en jongeren vandaag minder goed lezen dan vroeger? Haast alle leden van ons onderwijspanel merken inderdaad dat hun leerlingen een armere woordenschat hebben, slechter spellen en vooral moeilijk informatie uit een tekst kunnen halen. Ze zouden ook niet genoeg geduld meer hebben om een tekst – laat staan een boek – écht en tot het eind te lezen. ‘Zelfs op Google of Wikipedia lezen leerlingen vaak alleen de eerste paragraaf van een tekst’, klinkt het.

