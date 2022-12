Tussen 2004 en 2017 is in Azië, Afrika, Zuid-Amerika en het oosten van Australië in totaal 43 miljoen hectare bos vernietigd. Dat is een gebied zo groot als Marokko. Een van de belangrijkste oorzaken van ontbossing in tropische gebieden is de grote vraag in Europa naar palmolie, soja voor veevoer en cacao.



