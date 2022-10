Kankergezwellen vertonen individuele verschillen.



Bij immuuntherapie wordt ons afweersysteem getraind in het herkennen en aanvallen van kankergezwellen. Maar niet alle patiënten reageren erop. Onderzoek van een team van kankerexperte Damya Laoui (VIB) heeft aangetoond dat er dikwijls een combinatie van therapieën nodig is. De hoofdconclusie van de studie was dat niet alleen patiënten individuele kenmerken vertonen die mee bepalen of een therapie succesvol zal zijn, maar dat hetzelfde geldt voor tumoren. De ene tumor is de andere niet.

De resultaten verschenen in Cancer Research. Ze illustreren hoe immuuntherapie een molecule (CD40) op de wand van specifieke afweercellen kan activeren, waarna die waarschuwen voor de aanwezigheid van een tumor en andere afweercellen mobiliseren om hem aan te vallen. De reactie kan echter gehinderd worden door de aanwezigheid van macrofagen rond een tumor: afweercellen die lokaal ontstekingsreacties veroorzaken. Ook daar moet dan een oplossing voor gevonden worden. Sommige tumoren die ‘onzichtbaar’ blijven voor de afweer kunnen door middel van chemotherapie ‘zichtbaar’ gemaakt worden, waarna immuuntherapie alsnog haar werk kan doen.

De eigen afweer stimuleren om kanker aan te vallen, gaat moeizaam.

Kankerexpert Daan Dierickx (KU Leuven) en zijn collega’s presenteren in het vakblad Blood resultaten van hun zoektocht naar een middel om een zeldzame maar agressieve lymfeklierkanker lam te leggen. Ze ontdekten dat twee genen elkaars werking versterken om kankercellen te stimuleren. Met medicatie kunnen ze een van die genen stoppen, waardoor de versterking wegvalt.