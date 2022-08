Een boodschapper uit onze darm doet onze mond stoppen met kauwen.



Zo goed als alles wat we doen, zit ingewikkeld in elkaar. Wetenschappers beschrijven in het vakblad Cell het proces waarmee een volle darm aan de mond laat weten dat hij moet stoppen met eten. Het mechanisme begint met de productie in de darm van een kort eiwit dat erom bekendstaat dat het ons hongergevoel onderdrukt – het wordt in een synthetische versie ingezet om zwaar overgewicht te bestrijden door de eetlust te remmen.

Nu is gebleken dat het een effect heeft op zenuwcellen in de darmwand die deel uitmaken van een complex signaalcircuit. Dat passeert langs de maag en komt aan in de hersenen, waar het een invloed heeft op de hypothalamus – een hersenzone die onder meer een belangrijke sturende rol speelt door het linken van het zenuwstelsel aan de hormoonproductie. Vandaar gaan er boodschappers naar de kaakspieren, die aanmanen om te stoppen met kauwen. Zo wordt er dus een rem gezet op een verdere inname van voedsel.

Onderzoekers slaagden erin het circuit bloot te leggen door onderweg zenuwen te prikkelen. Als ze dat op de juiste plaatsen deden, kregen ze hetzelfde effect op de kaakspieren. Ze hopen dat ze hieruit nog behandelingen kunnen puren voor de strijd tegen overgewicht.

Andere wetenschappers melden in Frontiers in Nutrition dat nogal wat vegetariërs te weinig groenten en fruit eten, wat niet goed is voor hun gezondheid. Ze leunen te veel op vleesvervangers, snoepen te veel en eten te veel zout. Niet zelden hebben ze een tekort aan essentiële vitaminen en mineralen. Hun voeding is te weinig gevarieerd om goed te zijn.