De Belgische markt loopt voorop

BMW is voor het tweede jaar op rij het best verkopende automerk in ons land. Dat is opmerkelijk want België is geen land van miljonairs. Voor de kersverse topman van BMW Belux bestaat de uitdaging erin de eerste te blijven. Dat is gemakkelijker gezegd dan gedaan.

De eerste te worden is moeilijk, de eerste te blijven is nog veel moeilijker. In die zin staat Alexander Wehr (51) voor een niet te onderschatten uitdaging. De Duitse manager is sinds 1 juli 2022 president en CEO van BMW Belux en spreekt intussen al een aardig mondje Nederlands en Frans. ‘Ik ben de voorbije 25 jaren in diverse landen all over the world voor BMW actief geweest en heb er telkens een erezaak van gemaakt om de taal van de mensen te spreken. Dat is mijn manier om respect te tonen voor mijn medewerkers én klanten. Al voeg ik daar onmiddellijk aan toe dat het Nederlands niet de gemakkelijkste taal is om te leren. Moeilijker dan het Frans. Maar moeilijk gaat ook, ik ben een doorzetter.’

BMW Group start met de productie van de BMW iX5 Hydrogen in kleine series. © Tom Kirkpatrick/BMW AG

Eén land, twee leefgemeenschappen

Het ijs is gebroken. Alexander Wehr vertelt honderduit over de hartelijke ontvangst die hem te beurt is gevallen en over het specifieke karakter van België dat voor buitenlanders niet goed te begrijpen valt. ‘België is één land maar telt twee sterk van elkaar verschillende leefgemeenschappen die gelukkig vreedzaam met elkaar omgaan. Ook op politiek en economisch vlak bestaan er grote verschillen tussen Vlaanderen en Wallonië. Zoals zo vele expats woon ik in Brussel dat een fenomeen op zich is met een veelheid en verscheidenheid van culturen. De hoofdstad van Europa is een mengelmoes van mensen en religies en biedt voor elk wat wils. Wat ik persoonlijk als een rijkdom ervaar. In mijn vorige job was ik vanuit Mexico verantwoordelijk voor de regio Latijns-Amerika en vloog ik van hot naar haar. In België zijn de afstanden veel kleiner en kan ik opnieuw ontspannen met de auto rijden. Op voorwaarde dat ik vroeg vertrek én laat thuiskom, in mijn job is dat dagelijkse kost. Over dagelijkse kost gesproken, ik geniet van jullie keuken. Wat een variatie aan gerechten en smaken en wat een vakmanschap.’

© Tom Kirkpatrick/BMW AG

Duidelijke strategie

Hoe hij de nummer één wil blijven? ‘BMW beschikt over een ijzersterk imago én over modellen die goed in de markt liggen. Wij leven in een wereld in volle transitie met een technologische vooruitgang die geen limieten en grenzen kent en die van de bedrijfswereld enorm veel flexibiliteit en creativiteit verlangt. Tezelfdertijd worden wij geconfronteerd met een voortschrijdende klimaatverandering en een ongunstige geopolitieke evolutie. Zowel het ene als andere fenomeen baart mij zorgen en vereist een doordachte, krachtdadige aanpak. Ook vanwege de autowereld waarbij wij er ons bewust van moeten zijn dat de mondiale machtsverhoudingen van vandaag andere zijn dan die van gisteren en andere dan die van morgen. Twintig jaar geleden zetten Europa en de Europese autoconstructeurs de toon en was Duitsland de grootste afzetmarkt voor BMW. Vervolgens werd dat Amerika en nu is dat China. Wij werken daar uitstekend samen met lokale partners, hebben daar eigen fabrieken en realiseren er een niet onaanzienlijk deel van onze winst. China is onze belangrijkste handelspartner. Wij zijn voorstander van vrije wereldhandel en van een democratisch landsbestel. Daarnaast streven wij naar een meer duurzame samenleving, een klimaatneutrale productieketen draagt daartoe bij. Vanuit die gedachtegang is elektrificatie geen doel op zich, maar een middel om onze planeet leefbaar te houden voor de toekomstige generaties. Ook hier zijn inzicht, visie en een duidelijke strategie gevraagd en houdt BMW alle technologieopties open. BMW is een global player en Europa is de wereld niet.’

Dr. Alexander W. Wehr is sinds deze zomer de nieuwe President & CEO van BMW Group Belux. © National

‘Hoe het ook zij, BMW is gewapend voor de toekomst en biedt zowel benzine als diesel, hybride en full electric aan. Er wordt zelfs een klein aantal teswagens op waterstof geproduceerd om te kijken of we ook in die niche commercieel actief kunnen worden. In feite werken wij op bestelling, onze klanten bepalen wat wij produceren. Afhankelijk van waar zij wonen, maken ze een andere keuze. In België kiest meer dan de helft nu al voor een geëlektrificeerde wagen, al blijft de laadinfrastructuur een grote uitdaging als we de elektrificatie verder willen uitrollen.

Naast elektrificatie investeren we trouwens op heel wat andere vlakken volop in duurzaamheid. Denk maar aan het label ‘Duurzaam Repareren’ dat we als enige constructeur in België voor al onze dealers behaalden. Dat alles past in onze doelstelling om tegen 2050 een klimaatneutraal bedrijf te worden.’

Bewuste keuze

‘Een belangrijk deel van ons succes is ons partnership met onze dealers. In België hebben wij onze eigen garages verkocht en is de retail in handen van onafhankelijke dealers. Die zijn beter dan wie ook vertrouwd met de lokale markt en zijn extra gemotiveerd om hun klanten de best mogelijke service te bieden. Dat BMW nummer één is in België heeft ook daarmee te maken. Geloof me, in München wordt met een vergrootglas gekeken naar de initiatieven die in België worden genomen. De Belgische markt is niet de grootste, maar ze loopt op heel wat vlakken voorop.’