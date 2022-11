Klik hier om dit alsnog toe te laten Hier staat ingevoegde content die informatie op uw apparaat wil opslaan en/of openen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.

Een bacterie die vaak diarree uitlokt, speelt mogelijk ook een rol in het ontstaan van darmkanker. Ze bleek in experimenten namelijk de vorming van tumoren in de hand te werken. De bacterie zou een stof afscheiden die giftig is voor darmcellen en zo tumorvorming uitlokken. (Cancer Discovery)