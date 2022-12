Klik hier om dit alsnog toe te laten Hier staat ingevoegde content die informatie op uw apparaat wil opslaan en/of openen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.

Overdreef met vergoedingen en onkosten- nota’s

De vzw Jazz en Muziek, organisator van Jazz Middelheim en Gent Jazz, is failliet. De Morgen en De Standaard beschuldigen manager Bertrand Flamang: hij zou overdreven vergoedingen hebben opgestreken en buitensporige onkostennota’s hebben ingediend, terwijl de festivals structureel verliesgevend waren. In juni trok de Vlaamse overheid de subsidies voor Jazz en Muziek in.