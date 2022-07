Clownvisje

Klik hier om dit alsnog toe te laten Hier staat ingevoegde content die informatie op uw apparaat wil opslaan en/of openen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.

Koraalriffen lijden onder de klimaatopwarming en andere menselijke invloeden, zoals vervuiling en overbevissing. Daardoor raken ze geïsoleerd, wat nadelig is voor hun diversiteit en dus hun leefbaarheid. Marien bioloog Marc Kochzius (VUB) en zijn collega’s schrijven in Coral Reefs dat de genetische structuur van een clownvisjessoort in drie Zuid-Aziatische riffen aangeeft dat de riffen als afzonderlijke eenheden moeten worden beschouwd. Er is geen uitwisseling van genetisch materiaal met andere riffen meer mogelijk, wat tot een verarming van de diversiteit en de weerbaarheid tegen eventuele calamiteiten leidt.