Christian Dotremont, KMSKB BRUSSEL

Vorig jaar pakten de KMSKB uit met een retro- spectief van Pierre Alechinsky. Nu is diens CoBrA-kompaan Christian Dotremont (1922-1979) aan de beurt, die samen met Constant, Corneille en Karel Appel de beweging eind jaren veertig oprichtte. Meer dan 120 werken tonen hoe de befaamde Belg, die ook dichter en schrijver was, een carrière lang tussen schrijven en schilderen laveerde. Hij verwierf faam met zijn ‘logogrammen’, of visuele gedichten met zelfverzonnen tekens die hij impulsief op papier zette. Het zijn dynamische werken die je zowel kunt lezen als bekijken, als moderne varianten op de oosterse kalligrafie. Daarnaast biedt de expo ook nooit vertoonde foto’s en films, plus ‘woord-tekeningen’ en ‘vierhandige werken’ die hij creëerde met CoBrA-collega’s Alechinsky, Asger Jorn en Hugo Claus. Een hommage aan de visuele poëet die Keith Haring mee naar de spuitbus deed grijpen.