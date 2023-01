Klik hier om dit alsnog toe te laten Hier staat ingevoegde content die informatie op uw apparaat wil opslaan en/of openen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.

Zeldzame aardmetalen

Het Zweedse mijnbouwbedrijf LKAB ontdekte in Lapland een enorme voorraad zeldzame aardmetalen. Volgens ceo Jan Moström biedt dat perspectief op Europese onafhankelijkheid in deze grondstoffen, die nodig zijn om de energietransitie te verwezenlijken. Zeldzame aardmetalen worden gebruikt in windturbines en in accu’s voor elektrische auto’s.