Caroline van der Plas – Vertolkt het boerenprotest

De nieuwe stikstofregels en het roerige boerenprotest dat daarop volgde, lijkt politieke gevolgen te krijgen in Nederland. De partij BBB, wat staat voor BoerBurgerBeweging, knalt omhoog in de peilingen. Volgens de bekende peiler Maurice de Hond komt BBB virtueel uit op 18 zetels in de Tweede Kamer, wat de partij de tweede van het land zou maken. Partijleidster Caroline van der Plas vertolkt de stem van de boeren, die volgens haar ‘steeds verdrietiger, wanhopiger en onzekerder’ worden.