Bij Carole Vanderlinden is elk werk een work in progress: ze denkt, probeert en twijfelt in verf, vecht met verf en ontspoort ook in verf. Maar ‘accidenten’ zijn vaak vruchtbaar. Ze bieden nieuwe mogelijkheden. Nu eens komt er een zelfportret tevoorschijn, of een huis dat zo uit een tekenfilm is weggelopen. Evengoed maakt ze een collage waarbij ze stukjes beschilderd canvas bijeenpuzzelt tot een gezicht of werkt ze een vlekkerig doek af door er kantelen op te schilderen, zodat een zweem van een burcht ontstaat. Vanderlinden maakt het de toeschouwer niet gemakkelijk. Haar werken zien er vaak speels en kleurrijk uit, maar zijn tegelijk weerbarstig en in zichzelf gekeerd. Ze zijn verleidelijk en hebben een scherp randje, ze zijn fris én verweerd, figuratief én abstract. Carole Vanderlinden is niet één maar veel schilders: stijl – of beter: één stijl – interesseert haar niet. Het gaat haar om de onvoorspelbare kracht van kleur en verf.