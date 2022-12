Carmen Willems

is algemeen directeur van het KMSKA, dat dit jaar heropend werd.



Welk nieuws heeft u het afgelopen jaar vrolijk gemaakt?

Dat dankzij de energiecrisis de groene investeringen exponentieel zijn gestegen. Soms is zo’n crisis nodig om versneld vooruitgang te boeken, denk maar aan de digitalisering na corona.

En wat maakte u boos?

Oorlog, en al het zinloze leed dat daarbij hoort.

Welke goede voornemens van oudejaarsavond 2021 hebt u gerealiseerd?

Op oudejaarsavond heb ik tegen de mensen rondom me gezegd dat ik er alles aan zou doen om het KMSKA op tijd te openen. De streefdatum was 25 september en we zijn zelfs een dag vroeger opengegaan.

Wat was uw grootste ontdekking van 2022?

Ik werk nu vijf jaar voor het KMSKA, maar dit jaar heb ik voor het eerst onze prachtige kunstwerken geleidelijk aan fysiek mogen ontdekken aan de muren van het museum.

Wat was het beste boek van 2022? Beste film? Beste tv-serie? Beste artiest?

Ronduit van Caroline Pauwels. Mijn broer is gestorven, dus het was een moeilijk jaar. Maar haar optimisme, ondanks alle tegenslagen, was zo inspirerend. Ik heb maar één film gezien: Zillion, met de geweldige Matteo Simoni. Maar ik wil zo snel mogelijk Close en De acht bergen gaan bekijken. Ook tv keek ik amper, al ben ik wel begonnen aan het nieuwe seizoen van Borgen. Als beste artiesten kan ik niet kiezen tussen saxofonist Robin Verheyen en sopraan Elise Caluwaerts.

Wat was uw culinaire hoogtepunt van 2022?

Mijn verjaardagsetentje bij Dim Dining in Antwerpen, met een van de grootste sakékenners als sommelier.

Wat was de mooiste plek die u dit jaar hebt ontdekt?

De expo van Anselm Kiefer in de Sala dello Scrutinio tijdens de Biënnale van Venetië.

Wie is voor u de persoon van 2022?

Volodymyr Zelensky. Hij toont zich zeer veerkrachtig en draagt dat ook over op zijn volk.

Hoe en met wie viert u kerstavond?

Ik kom uit een gezin met vijf kinderen en heb ons ouderlijk huis gekocht. De deal was dat ik alle kerstfeesten zou organiseren en daar blijf ik trouw aan. We zijn met een twintigtal mensen, er wordt lekker gekookt en we delen cadeaus uit. Helaas is het de eerste kerst zonder mijn oudste broer, maar ik koester het samenzijn.

Welk sociaal medium gooit u eruit?

Een app die mijn schoondochter op mijn smartphone had geïnstalleerd: BeReal. Het concept is dat je in realtime foto’s uitwisselt met vrienden. Het leek grappig, maar het is niets voor mij.

Gaat u uw Netflix-abonnement vernieuwen?

Vast en zeker. Al hoop ik dat ik volgend jaar wat meer tijd zal hebben om voor de buis te hangen.

Wat was de strafste sportprestatie van 2022?

Ik heb zelf nog keurturnen gedaan, dus ik heb zeer veel bewondering voor Nina Derwael. Haar palmares is indrukwekkend, en ondanks het feit dat ze even buiten strijd was, behaalde ze toch weer brons op het WK.

Gelooft u dat we het klimaat nog kunnen redden?

Ja, ik ben een possibilist.

Wie wenst u snel verzoening toe?

Alle mensen met burenruzies of familievetes. Reik elkaar de hand, zet je ego opzij en los het op.

Wat wenst u voor uw vijanden, uw vrienden en uzelf in 2023?

Gezondheid, dat is het hoogste goed. Maar ook tijd. Om van het leven te genieten, bij je naasten te zijn en je open te stellen voor verrassingen die het leven spannend maken.