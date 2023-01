Klik hier om dit alsnog toe te laten Hier staat ingevoegde content die informatie op uw apparaat wil opslaan en/of openen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.

Brexit is mislukt

Het vertrek van Groot-Brittannië uit de EU veroorzaakte ‘immense schade’ en de regering moet toegeven dat ‘de Brexit is mislukt’, zei de burgmeester van Londen in een toespraak. Khan roept op tot ‘een pragmatisch debat’ over samenwerking met Europa. In Groot-Brittannië keldert de steun voor de Brexit, ook bij kiezers die er in 2016 voor stemden.