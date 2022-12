Klik hier om dit alsnog toe te laten Hier staat ingevoegde content die informatie op uw apparaat wil opslaan en/of openen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.

Nieuwe docu

Het Britse koningshuis lekt geregeld bewust verhalen en speelt daarmee ‘een vuil spelletje’. Dat zegt prins Harry in de trailer van een nieuwe Netflixdocu over hem en zijn vrouw Meghan Markle. Het koppel verruilde in 2020 een koninklijk leven in Engeland voor een burgerlijk bestaan in de Verenigde Staten. De docureeks zou meer details onthullen over die beslissing.