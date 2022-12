‘Bloot is iedereen hetzelfde’

‘Ik hou niet van afgebakende stukjes voor naturisten. We zijn allemaal bloot geboren, toch?’ Het taboe op naaktrecreatie is groot in Vlaanderen, zo blijkt uit recent onderzoek. Twee naturisten leggen hun ziel – en al de rest – bloot.



Klik hier om dit alsnog toe te laten Hier staat ingevoegde content die informatie op uw apparaat wil opslaan en/of openen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.

Tony Baetslé (61) organiseert naakte museumbezoeken

‘Ik denk dat ik dit jaar van april tot september hooguit tien dagen volledig gekleed was. Op wandelvakantie in Spanje hebben we 220 kilometer gewandeld, waarvan 205 in ons blootje. Het was laagseizoen en heel ruraal gebied, dus we kwamen amper iemand tegen. En als dat toch eens gebeurde, werd daar geen ophef over gemaakt.

In België is het taboe rond naturisme gigantisch. Veel mensen associëren het met seks, compleet onterecht. Het is een andere manier van leven, vrijer en meer in harmonie met de natuur. In mijn ideale wereld zouden er in ons land enkele grote natuurgebieden geselecteerd worden met een bord ‘hier kun je naaktrecreanten tegenkomen’. Als het je stoort, ga je elders wandelen. Ik hou niet van afgebakende stukjes, gereserveerd voor naturisten. We zijn allemaal bloot geboren, toch?

Zelf organiseer ik geregeld naakte museumbezoeken. Musea zijn vooruitstrevende plekken, het kost doorgaans weinig moeite hen te overtuigen. Bovendien is het een leuk statement voor de samenleving: naakt is doodnormaal.’

Klazina Hensen (52) outte zich 4 jaar geleden als naturist

‘Blijkbaar moest ik 48 worden om eindelijk te zeggen: nu maakt het me niet meer uit wat anderen denken en kom ik uit de kast als naturist. Het begon met een bezoek aan een naaktstrandje in Almere, met vrienden. En in Spanje ontdekte ik een heerlijk strand waar iedereen liep zoals hij wilde: naakt of gekleed, niemand werd er scheef bekeken.

Zon, zee, regen of wind ongefilterd op mijn huid voelen: daar gaat voor mij niets boven. Als ik bloot rondwandel – wat in België helaas bijna nergens mag – dan voel ik me totaal natuurlijk, zoals het eigenlijk bedoeld is. Onder naturisten leeft ook veel minder schaamte, iedereen mag zijn wie hij is. Op een naaktcamping zie je geen verschil tussen een koning en een dakloze: status speelt er geen enkele rol.

Ik kom uit Nederland en daar mag je volgens het wetboek naakt zijn waar dat kan. Dat klinkt vaag, maar het komt erop neer dat je hooguit een boete kunt krijgen als je bijvoorbeeld bloot in het bos rondloopt. In ons land riskeer je dan meteen een zedenzaak en een strafblad. Terwijl bloot onze natuurlijke staat is.’