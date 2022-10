Bloemenwoestijn

Klik hier om dit alsnog toe te laten Hier staat ingevoegde content die informatie op uw apparaat wil opslaan en/of openen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.

De Atacama-woestijn in het noorden van Chili veranderde na hevige regen in een grote bloemenvallei. Het fenomeen wordt daar ‘desierto florido’ genoemd, wat vrij vertaald ‘bloeiende woestijn’ betekent.

Normaal valt er bijna nooit regen in de Atacama-woestijn: gemiddeld minder dan 5 millimeter per jaar. Het is dan ook een van de droogste plekken op aarde.

Maar dit jaar was dat dus anders. Het heeft vorige lente zo hevig geregend in de woestijn dat het water de bloembollen bereikte die daar in een soort winterslaap zitten. Aan de oppervlakte verschenen niet alleen bloemen, maar ook insecten, vogels en kleine hagedissen.

Zo vaak zien ze dit fenomeen daar niet: gemiddeld één keer om de zeven jaar. De vorige keer dat de Atacama-woestijn in bloei stond was in 2015, toen de orkaan Patricia passeerde.