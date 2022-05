BJO & Kommil Foo Warande/De Roma Turnhout/A’pen

Klik hier om dit alsnog toe te laten Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.

Dat het Brussels Jazz Orchestra mettertijd een diep ademend, soepel organisme is geworden, mochten we op Toots 100 in Bozar nog eens aanschouwen. In frisse arrangementen blies het Thielemans’ oeuvre nieuw leven in. Als dat lukt, moet het zeker ook lukken met het werk van Vlaanderens Favoriete Broers: Kommil Foo. Dat de vaste band van die twee doorgaans bestaat uit leden van het BJO maakt de stap natuurlijk een stuk kleiner. Of u nu fan bent van het jazzorkest dan wel van het duo, we kunnen er niet omheen dat het wérkt. Mich en Raf Walschaerts zingen en vertellen als vanouds, de bigband hijgt en swingt – en versterkt de emoties, zowel bij het publiek als bij de performers. Niet met een roeptoeter, maar met de intimiteit van een stethoscoop op de borst van de broers. Nog tot 12 juni te zien in heel Vlaanderen.