‘Bij de PS gaat het altijd om meer geld uitgeven’

Trekt Alexander De Croo (Open VLD) eind deze maand met een vette vis naar de NAVO-top in Madrid? De premier wil er beloven dat België tegen 2035 zijn defensie-uitgaven zal optrekken tot 2 procent van het bruto binnenlands product. Op dit moment gaan we richting 1,54 procent. Volgens Jasper Pillen, vicevoorzitter en defensiespecialist van de Open VLD, is er geen andere keuze. ‘Het is oorlog in Europa, en ik heb de indruk dat niet iedereen beseft wat dat betekent.’

Waarom is die 2 procent zo belangrijk voor uw partij?

Jasper Pillen:Voor alle duidelijkheid: het is niet mijn partij die er hard op inzet, maar de NAVO die het van al haar leden vraagt. Het was onder anderen premier Elio Di Rupo (PS) die in 2014 op de top in Wales al vertelde dat we richting 2 procent zouden gaan. Zelfs vóór de oorlog in Oekraïne heeft deze regering een nooit geziene investering in defensie afgeklopt, maar er is meer nodig. Wie pleit voor meer Europese integratie moet beseffen dat Nederland, waarmee we intensief samenwerken, al over twee jaar 2 procent haalt. Doen wij onvoldoende, dan zetten we onszelf buitenspel.

Het vertrek van Valerie Van Peel, Meyrem Almaci en Joachim Coens zegt veel over de politiek.

De nieuwe Groen-voorzitters Jeremie Vaneeckhout en Nadia Naji vragen meer aandacht voor klimaatmaatregelen. En de CD&V wil geen extra geld voor defensie als er geen extra geld voor ontwikkelingssamenwerking komt.

Pillen: We moeten niet alle dossiers koppelen aan een belofte die België al jaren geleden aan zijn bondgenoten heeft gedaan. Ik vind het spijtig dat de groene familie soms doet alsof investeringen in defensie automatisch zouden betekenen dat we niets doen voor het klimaat. En bij militaire acties in pakweg de Sahel moeten we inderdaad inzetten op ontwikkelingssamenwerking. Natuurlijk moeten we kijken waar welke noden zijn. We kunnen het ook omdraaien: in Congo werken we veel rond ontwikkelingssamenwerking, maar misschien moeten onze militairen daar wel vaker actief zijn.

Er is nu deze discussie over defensie, maar de regering gaf ook al miljoenen uit aan koopkrachtmaatregelen. Hoe gaat u dat allemaal betalen?

Pillen:Voor defensie spreken we over extra investeringen tussen 2030 en 2035. De uitgaven in het kader van corona en de Oekraïnecrisis zijn niet vergelijkbaar. Maar om alles betaalbaar te houden, moeten we de pensioenen en de arbeidsmarkt hervormen. De arbeidsdeal moet tegen 21 juli goedgekeurd zijn in het parlement.

‘Voor de Franstalige linkerzijde is geld uitdelen een sport geworden’, zei uw voorzitter Egbert Lachaert in La Libre. U beseft dat u met twee van die partijen in de regering zit?

Pillen: We hebben geld uitgegeven in crisistijden, maar op een bepaald moment moeten we ervoor zorgen dat het geld binnenkomt wanneer het economisch opnieuw goed gaat. Mensen die van een uitkering leven, moeten we massaal naar een job begeleiden. Studentenarbeid moet flexibeler, het systeem van flexi-jobs uitgebreid, en gepensioneerden moeten makkelijker kunnen bijverdienen. Bedrijven in West-Vlaanderen schreeuwen om personeel en zien dat er aan de overkant van de taalgrens veel werklozen zijn. Laat de VDAB of de bedrijven zelf nauwer in contact treden met de partners in Wallonië. Om mensen aan het werk te krijgen, hebben we wortel én stok nodig. Denk aan de beperking van de werkloosheidsuitkeringen in de tijd – al ligt dat nu niet op tafel.

De PS raakt gefrustreerd omdat De Croo maar geen nieuw pakket aan koopkrachtmaatregelen wil afkloppen. ‘Het is hoog tijd om te trancheren’, zegt voorzitter Paul Magnette.

Pillen: Voorzitters mogen voorstellen lanceren, maar het is spijtig dat het bij de PS altijd gaat om meer geld uitgeven en nooit over hervormingen op de arbeidsmarkt of de pensioenen. Trouwens, in een land met meer dan 53 procent overheidsbeslag voeren we beter het debat over de efficiëntie van onze uitgaven.

Een vraag over het zomerakkoord …

Pillen: (onderbreekt) Ter verduidelijking: er is werk op het vlak van defensie, de kernuitstap , de arbeidsdeal en de pensioenen, maar dat leidt niet tot één groot zomerakkoord dat op de nacht van 20 juli wordt afgesloten. De dossiers staan op zich los van elkaar.

Maar toch: Groen heeft nu nieuwe voorzitters, en binnenkort leidt Sammy Mahdi de CD&V. Ondertussen wil uw voorzitter zich duidelijker profileren. Zal die profileringsdrang Vivaldi niet verlammen?

Pillen: Bij Groen en de CD&V komen de nieuwe voorzitters ter vervanging van mensen die ermee ophouden, Meyrem Almaci en Joachim Coens. Dat zegt veel over de politiek: het zijn harde tijden, in de eerste plaats voor de burger, maar ook voor politici. Kijk ook naar de aankondiging van N-VA-ondervoorzitter Valerie Van Peel, die de politiek verlaat in 2024. Iedereen voelt die druk. Maar ik ben er zeker van: zowel mijn voorzitter als die van de andere partijen zullen nog even loyaal deals kunnen sluiten.