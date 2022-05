Berio & Van Parys Bijloke/Elisabethzaal, Gent/Antwerpen

Klik hier om dit alsnog toe te laten Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.

U kunt deze week het Antwerp Symphony Orchestra met Bruckner, Mendelssohn en Beethoven horen. Maar uniek is enkel het concert waarop het met Jan Michiels de wereldcreatie zal brengen van een pianoconcerto van Annelies Van Parys. Het moet voor onze strafste componiste een eer zijn zich te mogen meten met Luciano Berio’s Sinfonia uit 1968. Berio noemde dat werk een ‘reis naar Cythera’, het eiland van Afrodite, de godin van de liefde (bekijk zeker de gelijknamige docu op YouTube). Leonard Bernstein, aan wie Sinfonia is opgedragen, zei dat het ‘representatief was voor de nieuwe richting die de klassieke muziek insloeg na de pessimistische jaren zestig’. Van hem hoort u het tien jaar later geschreven Divertimento, net als Sinfonia een deken van eigen stijl over citaten heen.