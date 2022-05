‘België komt zeker 10 jaar te laat’

Klik hier om dit alsnog toe te laten Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.

‘België is kampioen onder de NAVO- lat duiken’, zegt professor Herman Matthijs, specialist in overheidsuitgaven (UGent/VUB). ‘Op de NAVO-top in 2014 in Wales spraken de 30 lidstaten af dat de defensiebudgetten tegen 2024 minimaal 2 procent zouden bedragen van het bruto binnenlands product. 8 landen halen dat. België niet, met 1,07 procent. In 2021 gaven we 5,3 miljard euro uit aan defensie, inclusief de pensioenen. Dat is erg weinig. Denemarken en Noorwegen, met ongeveer half zoveel inwoners, gaven 4,6 en 7,4 miljard uit. Nederland, met 17,5 miljoen inwoners, zelfs 12,3 miljard. Alleen Spanje en Luxemburg doen nog minder dan België.’

Premier Alexander De Croo (Open VLD) wil het defensiebudget tegen 2035 optrekken naar 2 procent – ‘jaarlijks 5 miljard euro extra tegen de huidige prijzen’. Door het veto van Groen en Ecolo dreigt een sof op de NAVO-top in juni in Madrid. Matthijs: ‘Zelfs als het voorstel van De Croo het haalt, zal België zeker 10 jaar te laat aan de afgesproken norm voldoen.’