Een jonge moslima uit Afghanistan die haar eigen gin op de markt brengt met een alcoholgehalte van 41 graden. Maak kennis met de ambitieuze Barin Dinzad (28).



Wanneer zijn uw ouders gevlucht uit Afghanistan?

Barin Dinzad: Zij waren leraar toen de taliban aan de macht kwamen in Kabul. Mijn vader werkte ook voor het leger. Daar blijven was in 2002 geen optie meer.

Hoe bent u hier beland?

Dinzad: Na een omzwerving van een half jaar door Europa, werden we opgevangen in het asielcentrum van Kapellen. Na drie jaar kregen we een verblijfsvergunning en verhuisden we naar Izegem. Ik kon opnieuw naar school en tijdens het weekend werkten mijn zus Mariam en ik als jobstudent in de horeca.

En daar kwam u voor het eerst in contact met alcohol?

Dinzad: Na een tijd mocht ik ‘de zaal doen’ en vroegen klanten weleens welke wijn bij hun gerecht paste. Daar kende ik totaal niets van. (lacht) Daarom volgde ik een sommeliersopleiding aan de Université du Vin in het Franse Suze-la-Rousse. Nadien startte ik Wijnen C-Page op, mijn eigen online wijnshop.

Dat is een opmerkelijke beslissing voor een moslima.

Dinzad: Veel moslims zeggen dat alcohol haram is, iets wat niet mag volgens de islam, maar volgens sommige moslims klopt dat niet. Alcohol mag, maar met mate.

Wat vinden uw ouders daarvan?

Dinzad: Zij moedigen mij aan. ‘Als dat jouw droom is, dan moet je die volgen’, zegt mijn vader. Hij is nochtans erg gelovig.

U hebt nu een eigen gin op de markt gebracht.

Dinzad: Samen met mijn zus. Tijdens de lockdown begonnen we te experimenteren en we hebben een eigen recept ontwikkeld: gin met saffraan en vanille. Omdat iedereen het zo lekker vond, namen we contact op met een firma in Zwevegem om onze Khwaraka Sister Saffron Gin op grotere schaal te produceren.

Hoe loopt de verkoop?

Dinzad: We zijn nog maar een maand bezig, maar het gaat goed. Voorlopig is onze gin te koop op onze webshop en in enkele horecazaken zoals het tweesterrenrestaurant Castro in Beveren. Ik zoek nu uit of we hem ook kunnen exporteren.

Wat is uw droom?

Dinzad: Dat onze gin uitgroeit tot een sterk merk en dat we andere jonge Afghaanse vrouwen inspireren. Je moet altijd doen waarin je gelooft. Wij willen bewijzen dat het kan.

www.Khwara.be