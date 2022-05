Klik hier om dit alsnog toe te laten Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.

De Belgische regisseur duikt op in de prestigieuze Forbes 30 Under 30, de lijst van meest invloedrijke personen onder de 30 jaar. Nti regisseerde meerdere bekroonde kortfilms. Zijn afstudeerproject Da Yie behaalde zelfs de shortlist voor de Oscars. Vorig jaar brak Anthony Nti door in de Vlaamse media: Eén zond zijn miniserie De Shaq uit en hij haalde de finaleweek in de tv-quiz De Slimste Mens Ter Wereld. Nti werkt nu aan Postcard, zijn eerste langspeelfilm.