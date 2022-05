Klik hier om dit alsnog toe te laten Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.

Labor won zaterdag de Australische parlementsverkiezingen. Hun voorman Anthony Albanese is deze week al ingezworen als de nieuwe premier. In zijn overwinningsspeech zei de 59-jarige Albanese dat hij de klimaatoorlog wil beëindigen. Voor of tegen fossiele brandstoffen polariseert Australië, dat gas en steenkool exporteert. Albanese wil het land ‘kampioen maken in duurzame energie’.