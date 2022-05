Anne Hidalgo – Klaar voor de Spelen?

Klik hier om dit alsnog toe te laten Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.

Door chaos rond het Stade de France in Parijs begon de Champions League-finale meer dan een halfuur later dan gepland. Fans boden zich aan met valse tickets, met lange wachtrijen als gevolg. Er ontstonden opstootjes, de politie reageerde met traangas. Verschillende Franse politici vragen zich af of Parijs wel klaar is om in 2024 de Olympische Spelen te ontvangen. Volgens burgemeester Anne Hidalgo is dat onterecht. Zij geeft de Franse voetbalbond de schuld voor de problemen van zaterdag.