Annalena Baerbock – Forse taal

De Groenen boeken grote winst in de deelstaatverkiezingen van Noordrijn-Westfalen. De partij verdrievoudigt haar aantal zetels. Volgens de Duitse pers ligt dat aan de forse opstelling van minister van Buitenlandse Zaken Annelena Baerbock. Zij pleit voor harde sancties tegen Rusland en wapenleveringen aan Oekraïne. Kanselier Olaf Scholz is voorzichtiger. Zijn SPD betaalt het gelag: de partij verliest 4,6 procent en behaalt haar slechtste resultaat ooit in Noordrijn-Westfalen.