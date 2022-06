Klik hier om dit alsnog toe te laten Hier staat ingevoegde content die informatie op uw apparaat wil opslaan en/of openen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.

Andreas De Neve (25) richtte samen met twee medestudenten TechWolf op. Het is als enige Belgische bedrijf opgenomen in de prestigieuze lijst van Technology Pioneers van het World Economic Forum.

Wat hebt u gestudeerd en hoe bent u op idee gekomen voor TechWolf?

Andreas De Neve: Computerwetenschappen aan de UGent. Samen met Jeroen Van Hautte en Mikaël Wornoo, twee studiegenoten met wie ik later TechWolf zou oprichten, was ik verbaasd dat wij als hoogopgeleide en felbegeerde IT-profielen moesten bijklussen in de horeca. Niets mis met de horeca, maar misschien konden we onze talenten beter gebruiken. Daarom hebben we de eerste versie van onze skill inference technology gebouwd.

Wat houdt die technologie in?

De Neve: TechWolf brengt de skills of capaciteiten van mensen in kaart door verschillende databronnen binnen een bedrijf te combineren en door te kijken naar de digitale voetafdruk die werknemers achterlaten.

Met welke bedrijven werkt u samen?

De Neve: In België met telecomspelers zoals Telenet en Orange, banken zoals KBC. Internationaal helpen we multinationals zoals GE Healthcare, BP en de HSBC-bank om skills in kaart te brengen.

De wereld verwacht dat bedrijven zich constant vernieuwen: telecombedrijven worden technologiebedrijven, energiereuzen switchen van olie naar windenergie. Wij bieden bedrijven een overzicht van skills én skill gaps, zeg maar de capaciteiten die niet aanwezig zijn maar die nodig zijn om het bedrijf naar het volgende niveau te tillen. Zo counteren we de krapte op de arbeidsmarkt, en maken we de rekrutering efficiënter.

Klopt het dat u artificiële intelligentie (AI) gebruikt om de juiste man of vrouw op de juiste plaats te zetten in een bedrijf?

De Neve: Nee, dat niet. De informatie die we voorstellen, wordt enkel gebruikt om de personeelsdiensten te informeren. Vergelijk het met Netflix: het presenteert relevantere data aan kijkers die een film zoeken, maar het blijft de kijker die beslist naar welke serie of film hij kijkt.