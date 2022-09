Amok Diverse locaties Brugge

Klik hier om dit alsnog toe te laten Hier staat ingevoegde content die informatie op uw apparaat wil opslaan en/of openen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.

Het Brugse festival Amok brengt van 30 september tot en met 9 oktober muziek, woord en performance naar de binnenstad. Op de openingsdag is er meteen de Amokathon, een concertmarathon op verschillende locaties, opgebouwd rond artiesten van het WERF-label. Gaat u vooral kijken naar gitarist Vitja Pauwels in Cinema Lumière, en naar Spook in De Republiek. Ook verderop in de week is het spannend, met live filmmuziek van Paard (01/10) en de Britse kleppers Alabaster dePlume en Chelsea Carmichael (06/10). Maar de topavond is een double bill in de Sint-Walburgakerk (05/10). Het Belgische duo Schntzl, met pianowonder Hendrik Lasure en drummer Casper Van De Velde, is nooit voorspelbaar maar altijd verteerbaar. Craig Taborn (foto) rijmt schijnbaar moeiteloos minimalisme met mathematica, en avant-garde met romantiek.