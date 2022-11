Klik hier om dit alsnog toe te laten Hier staat ingevoegde content die informatie op uw apparaat wil opslaan en/of openen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.

Domineert de hitlijsten

De eerste tien plekken in de Billboard Hot 100, Amerika’s belangrijkste hitlijst, worden allemaal ingenomen door Taylor Swift, die eind oktober haar tiende album Midnights uitbracht. Drie weken na de release is Midnights al de bestverkopende plaat van 2022. In België gaat het minder hard: de single Anti-Hero staat 4e in de Ultratop, maar van de andere nummers is er voorlopig geen spoor.