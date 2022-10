Aki JazzLab

Klik hier om dit alsnog toe te laten Hier staat ingevoegde content die informatie op uw apparaat wil opslaan en/of openen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.

Ongewone bezettingen: u mag ons er altijd wakker voor maken. Luistert u vooral eens naar aki, de band van drumster en componiste Anke Verslype. In 2020 bracht de groep de verfijnde ep Niobe uit, met muzikanten uit heel uiteenlopende richtingen. De uitstekende gitarist Willem Heylen kennen we van Cinema Paradiso, bassist Ruben De Maesschalck van bij het overweldigende Bombataz. De grootste verrassing is Marjolein Vernimmen, een harpiste met een klassieke achtergrond die zich op improvisatie ging toeleggen. Het nieuwe album nader (Werf Records) krijgt er nog een poëtische laag bij, dankzij de avontuurlijke klarinet van Joachim Badenhorst. Verstild, feeëriek, maar nooit banaal. Gaat dat zien tijdens hun tournee met JazzLab, van De Velinx in Tongeren (13/10) tot Kaap in Oostende (04/12).