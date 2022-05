Klik hier om dit alsnog toe te laten Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.

Volgens New Scientist heeft 99 procent van de mensen vandaag last van luchtvervuiling. Verbranding van fossiele brandstoffen is er de belangrijkste bron van, naast landbouw en – af en toe – een natuurlijke factor, zoals het wegblazen van woestijnzand.