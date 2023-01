Klik hier om dit alsnog toe te laten Hier staat ingevoegde content die informatie op uw apparaat wil opslaan en/of openen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.

Als de temperatuur oploopt tot 35 graden vermindert onze productiviteit met een derde. Dat meldt The International Journal of Biometereology. Bij 40 graden is dat zelfs 76 procent minder. De klimaatopwarming zal ten koste gaan van menselijk presteren.