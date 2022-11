500 vrouwen achter de tralies in België

‘De meeste politici en burgers zijn niet geïnteresseerd in gedetineerden, en al zeker niet in de vrouwen onder hen’, zegt Kamerlid Sophie Rohonyi (Défi). Zij vroeg de cijfers op deze pagina’s op bij minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open VLD).



Sophie Rohonyi klaagt aan dat de gezondheidszorg in de gevangenis niet is aangepast aan de specifieke behoefte van vrouwen. ‘Zo is maandverband in sommige gevangenissen erg duur. Gyneacologische pijnen worden behandeld met simpele paracetamol, zelfs in het geval van chronische ziektes zoals endometriose.’ In mei 2022 kondigde de federale regering aan dat ze 285.000 gratis producten zal leveren voor vrouwelijke gevangenen, onder meer maandverband en tampons.

Rohonyi wijst er nog op dat vrouwelijke gedetineerden doorgaans een minder gevaarlijk profiel hebben dan mannelijke, wat re-integratie in de samenleving na het uitzitten van de straf kan vergemakkelijken.