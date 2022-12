Klik hier om dit alsnog toe te laten Hier staat ingevoegde content die informatie op uw apparaat wil opslaan en/of openen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.

Astronomen berekenden in The Astrophysical Journal de massa van de meest massieve bekende ster: ze zou 200 keer zwaarder zijn dan onze zon. De gigant bevindt zich in de Tarantulanevel in het sterrenbeeld Goudvis, op zo’n 179.000 lichtjaren van de aarde.