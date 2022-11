Klik hier om dit alsnog toe te laten Hier staat ingevoegde content die informatie op uw apparaat wil opslaan en/of openen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.

Volgens een ‘telling’ in Proceedings of the National Academy of Sciences zouden er minstens 20 biljard mieren in de wereld zijn – een biljard is een 1 met 15 nullen. Alle mieren samen zouden meer wegen dan alle wilde vogels en zoogdieren.