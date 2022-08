Klik hier om dit alsnog toe te laten Hier staat ingevoegde content die informatie op uw apparaat wil opslaan en/of openen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.

In 2021 haalde de methaanconcentratie in de atmosfeer een record van 1895,7 ppb (deeltjes per miljard luchtdeeltjes). Volgens Science was het de sterkste stijging op jaarbasis sinds de metingen in 1983 begonnen. Methaan is een krachtig broeikasgas.